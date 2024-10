Śledził samoloty celebrytów. Meta skasowała mu konta na Facebooku, Instagramie i Threadsie

Amerykański student Jack Sweeney zyskał światową sławę dzięki swojej działalności w mediach społecznościowych: stałym dzieleniem się pozycją samolotów Elona Muska i Taylor Swift. Choć w swoich publikacjach używał on jedynie publicznie dostępnych danych, to nietrudno się domyślić, że celebryci byli co najmniej niezadowoleni z faktu, że Sweeney pokazał światu, iż traktują oni swoje samoloty niczym taksówki.



Elon Musk ukrócił działalność Sweeneya na X (dawnym Twitterze), jednak ten wciąż miał do dyspozycji kilka innych platform, które przymknęły oko na groźby i prośby Muska oraz Swift. To grono opuściły jednak trzy platformy Mety: Facebook, Instagram i Threads.