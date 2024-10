Rozpoznawanie twarzy wkracza na Facebooka i Instagrama. Meta mówi, że to dla waszego dobra

Drugim wymiarem zastosowania rozpoznawania twarzy będzie dodanie kolejnej opcji odzyskiwania dostępu do konta na Facebooku lub Instagramie - wysłanie Mecie wideo selfie, które zostanie wykorzystane przez system rozpoznawania twarzy do potwierdzenia tożsamości osoby próbującej dostać się na konto. System będzie porównywał selfie do zdjęć opublikowanych na profilu (koncie), do którego chce się odzyskać dostęp. W przypadku wykrycia zgodności, użytkownik odzyska dostęp do konta.