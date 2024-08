Stąd bierze się śmietnik na Facebooku. Twórcy AI slopów uczą, jak zarabiać na nich pieniądze

AI slopy to temat, który coraz częściej trafia na strony główne serwisów technologicznych i kącików technologicznych dużych mediów. A to ze względu na rozpowszechnienie modeli generatywnej sztucznej inteligencji, które pozwalają zalać internet niskiej jakości tworami generatywnej AI. Zjawisko jest na tyle istotne, że powstał także podtyp AI slopów - boomertrapy, które istnieją tylko po to by zaangażować mniej uważnych użytkowników internetu i wyciągnąć od nich polubienia, komentarze lub udostępnienia.