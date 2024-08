Miliarderzy przycisnęli Facebooka. A kto wstawi się za nami?  

Wydawać by się mogło, że taką rolę powinno pełnić państwo. Unia Europejska próbuje utemperować zapędy molochów i w wielu przypadkach im się to udaje. W wielu jednak walka trwa. Wkroczenie do akcji miliarderów dobrze pokazuje, w jakiej rzeczywistości żyjemy. W świecie korporacji tylko inna silna firma może uspokoić drugą. A to ostatecznie bardzo zła wiadomość dla nasz wszystkich. Bo jaki interes firma będzie mieć w tym, żeby chronić użytkowników, którzy nie są z nią związani? Co innego prezesi czy akcjonariusze – o nich warto będzie zadbać i ich chronić, żeby nie szkodzić własnemu wizerunkowi.