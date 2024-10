Polski urząd powiedział "sprawdzam". Zaczął badać, czy Facebook szkodzi polskim mediom

Meta zaniechała nie tylko płacenia, negocjacji czy mediacji, ale jej jedyną reakcją by było usunięcie podglądu linków pochodzących z licznych polskich serwisów. W efekcie tych działań podmioty, które dotknęła decyzja, straciły zasięgi. Z kolei użytkownicy zamiast linków do artykułów pochodzących z dużych tytułów i serwisów newsowych, jak i małych gazet lokalnych i serwisów tematycznych, raczeni są postami z obrazkami, bo linki zamieszczone przez wydawców mają wycięty podgląd zdjęć.



Jak przed weekendem dowiedział się presserwis.pl, UOKiK zainteresował się sprawą i rozesłał do wydawców pisma w sprawie blokowania przez Metę podglądów linków, w których pyta o wpływ decyzji koncernu na działanie redakcji. Z kolei dziś prezes UOKiK oficjalnie poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie.