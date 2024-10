Polski urząd bierze się za Facebooka. Ktoś wreszcie powiedział "sprawdzam"

Jednym z odbiorców pisma UOKiK jest Izba Wydawców Prasy, która ma pomóc urzędowi zebrać informacje dotyczące. wpływu decyzji Mety na media. Jednak jak przekazał Andrzej Andrysiak, szef Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, pismo UOKiK póki co nie wpłynęło do SGL. Stowarzyszenie zrzesza 53 wydawców prowadzących 62 tygodniki lokalne oraz 69 witryn internetowych, takie jak Życie Podkarpackie czy czaschojnic.pl, które odczuły decyzję Mety, lecz nie mają instrumentów, by samodzielnie walczyć z gigantem.