Gdy uderzają żywioły, internet staje się śmietniskiem. A każda sekunda się liczy

To badanie pochodzi z USA, ale idealnie opisuje także to, co działo się ostatnio w Polsce. Naukowcy z Stevens Institute of Technology pokazują, że podczas czterech ostatnich dużych huraganów w USA ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego zostały zagłuszone przez bardziej trywialne treści społecznościowe - wpisy o zwierzętach domowych, kłótnie na temat zmian klimatycznych lub sprzeczki polityczne.