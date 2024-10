Powódź na Saharze. Te zdjęcia szokują i pokazują skalę zmian klimatycznych

Naukowcy wskazują na zmiany klimatyczne jako główny czynnik tych niespotykanych zjawisk. Ocieplenie klimatu powoduje, że cyrkulacja atmosferyczna staje się coraz bardziej chaotyczna, co prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych. To, co kiedyś było niemal niemożliwe, dziś staje się coraz bardziej prawdopodobne.