Zabijamy planetę, ale to się naprawi. Były szef Google'a bez żenady o katastrofie klimatycznej

Rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego generuje ogromne koszty finansowe wynikające z zatrudnienia naukowców i inżynierów, budowy infrastruktury czy energii elektrycznej potrzebnej do je zasilenia. Jednak to tylko kwestie finansowe, bo pozostaje także koszt, jaki ponosi środowisko, byśmy my mogli zapytać AI o klej na pizzy.



A to ze względu na fakt, że produkcja prądu w Dolinie Krzemowej (i nie tylko) nadal wiąże się z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska, a komputery - nawet jeżeli używane jedynie do utrzymania ciągłości pracy dużych modeli językowych sztucznej inteligencji - potrzebują chłodzenia, najlepiej wodnego. Ogromne obciążenie środowiska rozwojem AI nie wydaje się być problemem dla byłego szefa Google'a, który w ostatnim wywiadzie przyjął stanowisko "tak po prostu musi być".