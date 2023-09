Ile wody wypija sztuczna inteligencja? Jest naprawdę spragniona

Problemy sztucznej inteligencji analizujemy głównie przez pryzmat błędów rzeczowych i halucynacji, językowych, uprzedzeń oraz praw autorskich. Jednak ogromna infrastruktura komputerowa potrzebna do zasilenia naszych ulubionych ChatGPT, GPT-4, Barda i Bing stawiają nowe pytania dotyczące tego co potrzebne jest, by fizycznie utrzymać AI. Mowa tu nie tylko o powierzchni, prądzie, ale i o wodzie niezbędnej do chłodzenia infrastruktury.