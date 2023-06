Pierwsze spojrzenie na Windows Copilot. Rozmawiasz z komputerem, a ten pracuje za ciebie

To o czym Microsoft na prezentacjach nie wspomniał, to fakt, że ów pasek to aplikacja webowa. Co więcej, ewidentnie łącząca się z Bing Czatem. Nikt się co prawda nie spodziewał działania modelu językowego GPT-4 lokalnie, na dodatek forma aplikacji webowej pozwala Microsoftowi błyskawicznie aktualizować Copilota bez przeszkadzania użytkownikowi. Tym niemniej niektórzy zapewne się spodziewali czegoś bardziej niskopoziomowego.