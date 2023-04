Microsoft Designer już dostępny. Pokazujemy, co potrafi edytor grafiki ze sztuczną inteligencją

Na obecnym etapie rozwoju Microsoft Designer nie oferuje więcej niż jego konkurenci, ot kolejna całkiem przyjemna i prosta w użyciu aplikacja dla tych, dla których pakiet Adobe to zbyt dużo, a Microsoft Paint to za mało. Na wielu poziomach jest rzeczywiście podobny do Canvy i innych jej podobnych aplikacji. Jednak jeżeli Microsoft będzie brnął dalej w stworzenie programu, w którym każde narzędzie ma po trochu wspomagania sztuczną inteligencją i owa sztuczna inteligencja będzie uczyć się na podstawie tego, co tworzą ludzie, to Designer ma szansę zawojować rynek. Zwłaszcza że jego pełna wersja ma być na wyposażeniu Microsoft 365, czyli pakietu, który jest standardem w pracy wielu firm i instytucji.