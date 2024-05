Eksperci alarmują: elektrownie jądrowe nie wystarczą. Ta technologia jest zbyt żarłoczna

Zwraca na to uwagę Amanda Levin. Cytowana przez New Scientist ekspertka zauważa, że w Stanach Zjednoczonych atom odpowiada za ok. 20 proc. energii – i tak jest mniej więcej od lat. Na świecie jest to jeszcze mniej, bo ok. 10 proc. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, przypomniała bolesny fakt, że na przełomie lat 80. i 90. udział energii jądrowej był dwa razy większy.