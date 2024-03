Mamy nową potęgę atomową. To Amazon

Koncern nie ukrywa, że kupując centrum danych podłączone bezpośrednio do elektrowni jądrowej chce zyskać przewagę nad konkurencją. Amazon nie jest bowiem jedyną firmą, która chce zaprząc moc atomu do zasilenia sztucznej inteligencji. Microsoft planuje wykorzystać sieć małych reaktorów modułowych (SMR) i mikroreaktorów do bezpośredniego zasilania energią swoich centrów.