Elektrownia jądrowa w Polsce będzie potrzebować tysięcy specjalistów. Te zawody zyskają na wartości

Energetyka jądrowa to jedna z najbardziej obiecujących i zaawansowanych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Jest bezemisyjna, stabilna i niezależna od warunków pogodowych. Wiele krajów na świecie korzysta z atomu do zaspokajania swoich potrzeb energetycznych, a Polska ma ambitne plany, by dołączyć do tego grona.