Era AI może się skończyć z dziwnego powodu. Specjaliści powiedzieli, dlaczego to rąbnie

Na świecie znajduje się około 8 tys. centrów danych, z czego najwięcej - bo aż 33 proc. - na terenie Stanów Zjednoczonych. Kraj ten jest domem dla centrów danych największych koncernów technologicznych - m.in. Google'a, Microsoftu, Mety, Amazonu czy Oracle. Według szacunków Boston Consulting Group centra danych w Stanach Zjednoczonych w 2024 r. zużyją 325 TWh energii elektrycznej i wartość ta będzie rosła co roku o 15 do 20 proc., osiągając zapotrzebowanie na poziomie 800-1050 TWh w 2030 r. To oznaczałoby, że w 2030 r. centra danych zużywałyby 16 proc. energii elektrycznej produkowanej w Stanach Zjednoczonych.