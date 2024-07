Google ujawnia przerażające statystyki emisji dwutlenku węgla. Winne są dwie litery

Google może ścigać się z elektrowniami w dość niechlubnym rankingu. Koncern otwarcie przyznaje, że choć postawił sobie cel stania się bezemisyjnym do 2030 r., to ilość dwutlenku węgla, która trafia do środowiska sukcesywnie wzrasta. Co więcej, centra danych przez rok potrzebują tyle energii, co Słowacja.