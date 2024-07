Google już nie ostrzeże cię o niebezpieczeństwie. Przydatna funkcja może zniknąć

Usunięcie tej funkcji oznacza, że nie będziemy otrzymywać komunikatów na bieżąco, co wydaje się krokiem wstecz, ponieważ w przypadku wycieków liczy się każda minuta i możemy dowiedzieć się o nich zbyt późno. Google jednak nie robi tego, żeby utrudnić nam życie. Powodem mogą być niezadowalająca skuteczność funkcji, choć na razie to tylko przypuszczenia. Jest szansa, że użytkownicy mieli zastrzeżenia co do działania funkcji, która mogła wysyłać zbyt wiele powiadomień.