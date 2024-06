Ten program miał pokonać PowerPointa. Google nie ma się z czego cieszyć

Pierwszy pokaz pochodzi od redakcji serwisu 9to5Google, która użyła aplikacji do wygenerowania Vidsa z promptu "Update video about reducing carbon emission from our company’s production lines. We produce tires for motorcycles across the globe." ("Wideo z najnowszymi informacjami o redukcji emisji dwutlenku węgla z linii produkcyjnych naszej firmy. Produkujemy opony do motocykli na całym świecie."). Redakcja wykorzystała prosty temat (redukcja emisji) oraz fakt, że w przypadku niedostarczenia wystarczającej ilości treści (lub braku pomysłu), AI będzie improwizować i samo stworzy scenariusz oraz dorzuci treści audiowizualne. Z początku wideo wygląda nieźle, ale im dalej w las, tym więcej drzew.