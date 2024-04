Google właśnie uśmiercił prezentacje w PowerPoincie. Ta nowość jest znacznie lepsza

Jak informuje serwis The Verge, który miał okazję podejrzeć Vids w praktyce, program jest przeznaczony "bardziej do tego rodzaju rzeczy, które ludzie robią w pracy": przygotowują prezentację, przesyłają zespołowi informacje co do postępu prac, wyjaśniają skomplikowaną koncepcję. Głównym celem jest uczynienie wszystkiego tak prostym, jak to tylko możliwe.