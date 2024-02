Apki Google z ważną aktualizacją. Będziesz się mniej denerwować przy poprawkach

Komentarze dotyczące naszej pracy są nierzadko najważniejszą i najprostszą formą dowiedzenia się, czy wszystko gra z tym, co stworzyliśmy. Tak, czasami są to irytujące drobnostki, które tylko nas wkurzą - bo po co ktoś miałby się przejmować właśnie "jakimiś małymi pierdółkami". Teraz Google sprawia, że komentarze w Dokumentach, Arkuszach oraz Prezentacjach będą nieco łatwiejsze do przegryzienia. Sam zobacz, co się zmieni.