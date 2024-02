Masz tego iPhone'a lub starszego? Nie skorzystasz z aplikacji mBanku

Jako że aplikacja mBank będzie wymagać co najmniej iOS-a 16, to wszyscy posiadacze iPhone’a 8 (Plus), iPhone X oraz nowszych modeli mogą wciąż liczyć na wsparcie, natomiast stracą je iPhone’y z iOS 15. Na tym systemie operacyjnym zakończyło się wsparcie iPhone’ów 7 (Plus) oraz iPhone’ów 6s (Plus), więc jeśli masz taki model, to nie będziesz miał możliwości aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji mBanku. Przez co stracisz dostęp do najnowszych funkcji.