Aplikacja Play przestanie działać na tych smartfonach. O jakie modele chodzi?

Na stronie internetowej Play z komunikatami pojawiła się informacja, że fioletowy operator szykuje zmianę w regulaminie dotyczącym korzystania z aplikacji mobilnej Play24. Z ogłoszenia wynika, że aplikacja zostanie wyłączona dla starszych smartfonów - już 19 lutego 2024 r. Zgodnie z regulaminem, korzystanie z aplikacji mobilnej Playa będzie wymagało posiadania smartfona z systemem operacyjnym co najmniej iOS 15.0 lub Android 7.0, albo nowszymi, co jest oczywiste. Dla większości ta zmiana nie będzie miała większego znaczenia, jednak może się zdarzyć, że dla niektórych może to oznaczać brak możliwości odpalenia oprogramowania.