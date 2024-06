Zostały nam tylko dwa lata. Tyle potrzebuje AI, by posiąść całą wiedzę internetu

Tu jednak wracamy do pierwotnego problemu AI. Ona potrzebuje jakościowych, ukrytych za ścianami moralności i pieniędzy, danych, by móc się rozwijać. Bez nowych danych, opierając się jedynie na tym co wolne i legalne, każdy nowy model będzie stał w miejscu. Każdy nowy przypadek zawarcia umowy pomiędzy gigantem wydawniczym a technologicznym, ale i przypadek naruszeń praw autorskich to dowód na powolne dochodzenie całej branży do ściany. Bo każdy koncern rozwijający AI ma świadomość, że bez uszczknięcia (lub po prostu zjedzenia po cichu w nocy) tortu ludzkiej kreatywności, niemożliwe będzie wyjście do inwestorów i pochwalenia się wzrostami.