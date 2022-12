Tak wygląda wolność słowa według Muska. Elon zaczął banować na potęgę

Absolutysta wolności słowa, jak nazywa siebie Elon Musk, zdecydował się na blokadę nie tylko profilu konkurencyjnego Mastodona, ale także krytykujących go dziennikarzy. Z Twitterem pożegnali się autorzy piszący dla m.in. CNN, The New York Times i The Washington Post, którzy pisali niepochlebnie o nowym właścicielu platformy.