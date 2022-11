Jak założyć konto na Mastodon?

Po co więc całe to zamieszanie? Serwery stanowią niezależne podmioty, które mogą ustalać np. obowiązującą liczbę znaków na wpis. Dla przykładu najstarszy polski serwer 101010.pl posiada limit do 2048, podczas gdy mastodonowa norma to 500. Każdy serwer ma również własny regulamin i moderację. Co nie oznacza, że dozwolone jest wszystko – administratorzy serwerów zobowiązani są do przestrzegania ogólnie ustalonych zasad.