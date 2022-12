Tweety będą 14 razy dłuższe. Elon Musk kupił Twittera, chyba tylko po to, żeby go ukatrupić

Twitter całą swoją popularność zdobył na bazie krótkich informacji. Dziś to 280 znaków, ale wcześniej limit wynosił jedynie 140. Po co więcej? "Wypadek w Krakowie". "Co za gol! Rewelacja". "Ale ta płyta jest świetna!". I wystarczy. A raczej: wystarczyło do czasu. Kilka lat temu władze Twittera zdecydowały się podwoić limit, wywołując tym samym niemałą burzę. Pojawiły się głosy, że to zabicie idei. Twitter nie powstał po to, żeby czytać długie treści! Ma być konkret, bach, bach, lecimy dalej.