Elon Musk ogłosił koniec wojny z Apple'em. Miliarder pojechał do Cupertino ucałować pierścień

Twitter będzie musiał wdrożyć przejrzystą politykę dotyczącą użytkowników, znacznie wzmocnić moderację treści i chronić wolność słowa, zająć się dezinformacją z determinacją i ograniczyć ukierunkowane reklamy. Wszystko to wymaga wdrożenia odpowiednich algorytmów AI i i zasobów ludzkich, zarówno pod względem liczby, jak i umiejętności. Oczekuję postępu we wszystkich tych obszarach, gdyż przyjdziemy na miejsce, by ocenić gotowość Twittera [do obecności na rynku europejskim]."

- powiedział Breton w oświadczeniu cytowany przez CNN