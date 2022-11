Musk poszedł z pistoletem na wojnę z Apple'em. Przez pół nocy gadał o tym, jak Apple niszczy wolność słowa

Inny użytkownik Twittera, stojący po stronie Muska, zauważył, że Apple chętniej wręcza darowizny Demokratom aniżeli Republikanom. Jego zdaniem to dowód na to, że skoro Twitter walczy z rzekomą cenzurą, to Apple jako cyngiel władzy rzuca Twitterowi kłody pod nogi. "Wow, w ogóle nie są stronniczy" – skwitował to Musk.