Bot Google'a przejmie kontrolę nad twoim telefonem. Android zmieni się nie do poznania

Co ważne, app functions ma się znacznie różnić od dotychczasowych wtyczek pozwalających Gemini na działanie z różnymi aplikacjami i umożliwić dostęp do usług systemowych. Choć "dostęp do usług systemowych" może brzmieć nadto poważnie, to chodzi tu przede wszystkim o podstawowe aplikacje wbudowane w system takie jak kalendarz, aparat, zegar czy telefon.