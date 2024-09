Google zadał cios Apple'owi. Tak proszę państwa działa asystent Gemini Live. Siri może czyścić buty

Gemini Live to "mobilne narzędzie do konwersacji", które pozwala prowadzić swobodne rozmowy głosowe z Gemini. Gemini Live różni się od zwykłego Gemini tym, że cały proces komunikacji przebiega głosowo - bez jakiegokolwiek użycia klawiatury, dzięki czemu rozmowa z czatbotem przypomina zwykłą rozmowę z drugą osobą. Co więcej, dzięki Gemini Live z aplikacją Gemini można rozmawiać w tle lub gdy telefon jest zablokowany, dzięki czemu można kontynuować rozmowę w podróży tak jak podczas zwykłej rozmowy telefonicznej.