Nie będziesz musiał odblokowywać telefonu. Witamy w przyszłości

Na razie funkcję dostają wybrani użytkownicy, ale do końca roku powinna pojawić się powszechnie. Tym samym postępuje proces zamiany dobrze znanego Asystenta Google nowym Gemini, bo do tej pory tylko Asystent umożliwiał wykonywanie połączeń bez odblokowywania, ale nie działało to zbyt dobrze. Tymczasem Gemini jest bardziej zaawansowany niż Asystent i stale rozwijany. Niedługo będziemy z nim rozmawiać jak z dobrym kumplem, który zna nas na pamięć, bo monitoruje wszystko, co robimy.