Dynamiczna Wyspa na każdym smartfonie z Androidem. Już w przyszłym roku

"Bogate powiadomienia na bieżąco" mogą trafić do oficjalnego wydania systemu Android nie wcześniej niż w przyszłym roku. A to ze względu na fakt, że Android 15 osiągnął już etap Platform Stability - czyli Google po prostu oficjalnie wydało nową wersję systemu. Wszystkie obecnie testowane funkcje trafią do wersji beta Androida 16, którego oficjalne wydanie planowo powinno trafić do użytkowników jesienią 2025 roku. No chyba, że Google rzeczywiście nas zaskoczy wcześniejszym niż zwykle wydaniem systemu.