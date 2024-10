Pokazał One UI 7.0, mimo że nie powinien. Tak wygląda Android 15 Samsunga na żywo

Działa to podobnie do tego, co znamy ze smartfonów Apple i iOS oraz Xiaomi z HyperOS (oraz dawnego MIUI). Przesunięcie palcem po prawej stronie ekranu wyświetla centrum sterowania, po lewej z kolei powiadomienia. To będzie wymagało przyzwyczajenia, natomiast zmiany wydają się na plus – menu szybkiej kontroli nie będzie teraz takie "przeładowane".