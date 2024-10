Samsung Galaxy S24 FE ponad 1000 zł taniej. Operator startuje z promocją

No dobra, ale tak naprawdę, ile można zaoszczędzić na kupnie smartfona? Okazuje się, że sporo. Nawet bardzo. Domyślna, rekomendowana cena Samsunga Galaxy S24 FE w wersji 128 GB to 2899 zł (startował z ceny 3199 zł, ale ostatnimi czasy został przeceniony o 300 zł). W Plusie natomiast telefon jest dostępny 40 proc. taniej – w kwocie 1739 zł. Mówimy zatem o ponad 1000-złotowej obniżce ceny do poziomu smartfonów ze średniej półki cenowej.