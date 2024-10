Tak się zmieni twój smartfon OnePlus. Oto kiedy możesz liczyć na aktualizację do Androida 15

Powracając jeszcze na chwile do centrum szybkich ustawień, producent postanowił wyrzucić z niego powiadomienia – te będą teraz trafiały do osobnej sekcji. Trochę jak w nadchodzącym One UI 7 – znamy to bardzo dobrze z Xiaomi HyperOS czy Apple iOS – po przesunięciu palcem po prawej stronie ekranu otworzą się ikony do sterowania, po lewej natomiast wszelakie powiadomienia. Co ważne, nie będziecie do tego zmuszeni – jest też opcja klasycznego ustawienia centrum kontroli.