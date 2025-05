Kolejna liczba po 18? 26. Apple zapłacił za tę wiedzę 25 mln dol

Można powiedzieć, że zaprowadzi porządek i wszystkie systemy operacyjne, czyli iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS i tvOS od przyszłego roku będą nosić jeden numer: 26. Dotychczas każdy system miał własną numerację, co prowadziło do lekkiego zamieszania i tego, że na iOS mieliśmy wersję 18, a na watchOS 11. Zmiana nazwy zostanie oficjalnie zaprezentowana na konferencji WWDC, która odbędzie się w dniach od 9 do 13 czerwca tego roku. I zanim powiecie, że zgodnie z logiką wypadałoby nazwać nowy system numer 25, to spieszę donieść, że nic bardziej mylnego. Amerykanie posługują się pojęciem rok modelowy, np. w motoryzacji i to, co jest pokazane do czerwca łapie się na model 2025, a to, co później już na model 2026. Jeżeli masz problem ze zrozumieniem Ameryki i ich dziwnych zasad, to polecam ten dokument od SNL: