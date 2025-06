Wyciekły nowości w iOS 26. Zmieni się nie tylko wygląd

Pierwsza z nich dotyczy domyślnej aplikacji Wiadomości do wysyłania i odbierania SMS-ów oraz iMessage. Oprogramowanie ma zyskać funkcję automatycznego tłumaczenie odbieranych wiadomości. To nie tak, że dzisiaj nie można ich tłumaczyć - można, ale trzeba zrobić to ręcznie w przypadku każdego SMS-a, przytrzymując go i klikając ikonkę tłumaczenia. Oczywiście, użytkownicy w głównej mierze komunikują się między sobą w znanych językach. Możemy jednak się spodziewać, że Apple będzie chciał ułatwić tłumaczenia wysyłanych wiadomości.