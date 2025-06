Wyciekły plany twórców ChatGPT. Chcą pokonać Apple i Google od środka

Jeśli myślicie, że wszystkie te funkcje to kwestia wielu miesięcy czy wielu lat, jesteście w błędzie. ChatGPT cały czas dostaje coraz to kolejne funkcje, czy to rozszerzoną pamięć do zapamiętywania większej liczby preferencji użytkownika, czy opcji operator, która zamienia ChataGPT w agenta sztucznej inteligencji. Agenci AI potrafią rozumieć i wykonywać określone funkcje w innych usługach praktycznie tak jak ludzie. Na przykład wykonywać zakupy za użytkownika w sklepach internetowych i platformach sprzedaży online.