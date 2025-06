AirPodsy słyszą, co dzieje się w twoim ciele. Z medyczną precyzją

W opublikowanym 29 maja 2025 r. badaniu, naukowcy związani z firmą Apple postanowili sprawdzić, czy popularne modele AI potrafią oszacować nasze tętno na podstawie dźwięku bicia serca. Wykorzystano do tego fonokardiogramy, czyli nagrania pracy zastawek serca. Choć testowane modele AI nie były wcześniej uczone na danych medycznych, rezultaty okazały się imponujące – jeden z nich osiągnął średni błąd zaledwie 2,73 uderzeń na min, co stawia go na poziomie profesjonalnego sprzętu medycznego. Udowadnia to, że przyszłe modele słuchawek AirPods mogą stać się nie tylko asystentem do rozmów czy muzyki, lecz także czujnikiem zdrowia działającym bez przerwy i bezinwazyjnie.