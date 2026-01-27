REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Trzynastoletni iPhone dostał aktualizację. Twój Android tego nie potrafi

Apple wypuścił łatkę dla 13-letniego iPhone’a 5s. Fakty: producent z Cupertino wyznacza standardy długowieczności, podczas gdy konkurencja składa jedynie obietnice.

Oliwier Nytko
Minęły lata, a on działa. Apple ratuje starego iPhone’a
REKLAMA

Branża mobilna widziała wiele obietnic, ale jak zaraz przeczytasz, to Apple dowozi wsparcie na dystansie, o którym inni mogą na razie tylko marzyć. Choć Samsung i Google w ostatnich latach zrównali się z gigantem w deklaracjach, oferując w teorii nawet 7-letnie wsparcie, to wciąż w dużej mierze zapisy w tabelkach dla najnowszych modeli.

Ale prawdziwym testem intencji producenta jest rzeczywistość, a nie marketingowe zapowiedzi przy premierze flagowca. Producent z Cupertino właśnie udowodnił swoją dominację w tym maratonie, wypuszczając łatkę dla urządzenia, które debiutowało we wrześniu 2013 roku. Były to czasy, gdy słowo selfie dopiero wchodziło do powszechnego słownika, a Harlem Shake był najpopularniejszym tańcem w sieci. Mowa o kultowym iPhonie 5s, który właśnie otrzymał nowe życie.

REKLAMA

Aktualizacja iOS 12.5.8 i wygasające certyfikaty

W poniedziałek, 26 stycznia 2026 r., Apple udostępnił system oznaczony numerem iOS 12.5.8. Oprogramowanie trafiło na iPhone’a 5s oraz rok młodszego iPhone’a 6.

Oznacza to, że firma wspiera te modele odpowiednio przez 13 i 12 lat od ich rynkowego debiutu. Warto odnotować, że poprzednia aktualizacja dla tych leciwych smartfonów pojawiła się w styczniu 2023 r., więc przerwa była znacząca.

Zgodnie z oficjalnymi notami wydawniczymi, nowa wersja nie wprowadza funkcji wizualnych, ale jest krytyczna dla dalszego działania telefonu. Przedłuża ona ważność certyfikatów bezpieczeństwa odpowiedzialnych za aktywację urządzenia oraz poprawne funkcjonowanie usług takich jak FaceTime czy iMessage. Bez tej łatki, po styczniu 2027 r., funkcje te przestałyby działać, zamieniając telefon w urządzenie o bardzo ograniczonej użyteczności.

Logistyczne wyzwanie dla Apple

Apple zazwyczaj gwarantuje minimum 5 lat wsparcia, ale w praktyce często ten okres drastycznie wydłuża, zwłaszcza w kwestiach łatania luk. Przykładem jest nie tylko piątka z dopiskiem s, ale też iPhone 6s. Ten model, mimo 11 lat na karku, również otrzymał w tym samym rzucie uaktualnienie do wersji iOS 15.8.6, które realizuje ten sam cel, czyli przedłużenie ważności certyfikatów.

Równolegle z łatkami dla weteranów, producent wypuścił nowsze wersje systemów, w tym iOS 26.2.1 oraz poprawki dla iOS 18 i iOS 16.

Czy da się używać 13-letniego smartfona?

iPhone 5s, iPhone 6 i iPhone 6 Plus (fot. Spider's Web)

Aktualizacje bezpieczeństwa to ten nudny, ale najważniejszy element cyfrowej higieny. Wielu użytkowników je ignoruje, bo nie zmieniają wyglądu interfejsu, ale to one decydują o tym, czy telefon jest bezpiecznym narzędziem, czy otwartą bramą dla problemów. 

W przypadku tak starych urządzeń chodzi głównie o fundamentalne kwestie techniczne, jak wspomniane certyfikaty. Bez nich telefon straciłby zdolność do bezpiecznego szyfrowania połączeń z serwerami, co w praktyce wykluczyłoby go z sieci.

Oczywiście korzystanie z 13-letniego smartfona to w 2026 r. wyzwanie dla cierpliwych. Bateria w takim iPhonie 5s pewnie ledwo zipie, a procesor dostaje zadyszki przy próbie otwarcia cięższej strony internetowej. Większość nowoczesnych aplikacji dawno przestała wspierać stary silnik iOS 12, więc funkcjonalność sprzętu ogranicza się do dzwonienia, wiadomości SMS i podstawowych zadań systemowych.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA

Ekologia w praktyce

Ale warto spojrzeć na ten ruch przez pryzmat ekologii, którą przecież Apple tak ochoczo promuje. Często zarzuca się firmie cynizm, gdy usuwa ładowarki (a zaraz i pewnie kable) z pudełek w imię ochrony środowiska. Jednak utrzymywanie przy życiu 13-letniego sprzętu to działanie, a nie marketing. Każdy rok funkcjonowania takiego iPhone'a to rok, w którym nie trafia on na elektrośmietnik.

Plus z tyłu głowy pozostaje kwestia wiarygodności. Konkurencja z Androidem obiecuje dziś 7 lat wsparcia, co brzmi świetnie, ale to na razie tylko obietnica bez pokrycia w historii. Apple nie musi składać takich deklaracji na wyrost, ponieważ po prostu to robi. I robi to dla sprzętu, który debiutował w czasach, gdy o serii Pixel nikt nie słyszał (bo był Nexus), a większość ówczesnych smartfonów konkurencji dawno już uległa biodegradacji. Producent mógłby programowo uśmiercić te urządzenia, a zamiast tego daje wam wybór. 

REKLAMA
Oliwier Nytko
27.01.2026 07:39
Tagi: aktualizacjaAppleiOSiPhoneSmartfony
Najnowsze
7:00
Nowy Galaxy Z Flip7 wbija w fotel. Jest przepiękny
Aktualizacja: 2026-01-27T07:00:54+01:00
6:44
Odnowione iPhone'y w MediaMarkt. Tańsze, z gwarancją i prawie nówka
Aktualizacja: 2026-01-27T06:44:33+01:00
6:34
Windows 11 ubija teraz komputery. Niech ktoś już skończy tę komedię
Aktualizacja: 2026-01-27T06:34:00+01:00
6:23
Trump "pracuje" nad swoim smartfonem w wersji Ultra. A zaliczki wcięło
Aktualizacja: 2026-01-27T06:23:00+01:00
6:11
Apple serwuje 10 nowych Maców w 2026. Czekam tylko na jednego, zmieni rynek
Aktualizacja: 2026-01-27T06:11:00+01:00
6:01
Polacy oszaleli na punkcie atomu. Jeszcze nie mamy, już kochamy
Aktualizacja: 2026-01-27T06:01:00+01:00
21:52
Największa w historii Polski tarcza antydronowa. San zmaże traumę 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-26T21:52:21+01:00
21:01
5G przy tej technologii jest wolne jak IRDA. 15 GB masz w sekundę
Aktualizacja: 2026-01-26T21:01:01+01:00
20:48
Samsung Galaxy S26 wyrywa unikalną funkcję Pixelom. Oby też w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-26T20:48:45+01:00
20:28
GTA 6 bez pudełka na premierę. Rockstar chce tak ograć przecieki
Aktualizacja: 2026-01-26T20:28:40+01:00
20:19
Na Grenlandii jest coś, co wszystkich kusi. To klucz do technologii jutra
Aktualizacja: 2026-01-26T20:19:14+01:00
20:13
Najlepszy Samsung Galaxy ostatnich lat umiera. Spij słodko, byłeś fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-26T20:13:44+01:00
19:35
Selekcjoner zwolniony, bo ChatGPT miał robić plany na mecz. "Pomówienia"
Aktualizacja: 2026-01-26T19:35:30+01:00
19:15
Profesor polskiej uczelni pozwolił używać ChatGPT na egzaminie. Poszło o sprawiedliwość
Aktualizacja: 2026-01-26T19:15:30+01:00
19:05
Tak Microsoft chce oddać karty graficzne graczom. Pomoże nam Maja
Aktualizacja: 2026-01-26T19:05:46+01:00
18:57
YouTube przegiął. Chce kasę za funkcję, która od lat jest darmowa
Aktualizacja: 2026-01-26T18:57:42+01:00
18:18
Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny
Aktualizacja: 2026-01-26T18:18:20+01:00
18:06
Windows 11 zamkniesz już bez awarii. Microslop publikuje rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-01-26T18:06:35+01:00
17:51
Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu
Aktualizacja: 2026-01-26T17:51:28+01:00
17:32
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy
Aktualizacja: 2026-01-26T17:32:34+01:00
16:36
To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe
Aktualizacja: 2026-01-26T16:36:18+01:00
16:03
Ograłem Resident Evil Requiem i nie mogę ochłonąć. Będzie najlepsza odsłona
Aktualizacja: 2026-01-26T16:03:57+01:00
15:43
Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmia cały batalion
Aktualizacja: 2026-01-26T15:43:11+01:00
15:10
Coś właśnie spada na Ziemię, a sejsmometry tańczą. Dopiero to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2026-01-26T15:10:29+01:00
14:46
Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:30+01:00
13:29
Lidl wprowadza wielkie ułatwienie. O ile nie zapomnisz o jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:42+01:00
13:14
Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej
Aktualizacja: 2026-01-26T13:14:20+01:00
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Król TikToka sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
7:00
Jest polski patent na groźną superbakterię. Szpitale odetchną
Aktualizacja: 2026-01-26T07:00:00+01:00
6:30
Miały być eko, a wyszło jak zwykle. Busy do Morskiego Oka pod lupą NIK
Aktualizacja: 2026-01-26T06:30:00+01:00
6:10
Artemis 2 zajrzy na ciemną stronę Księżyca. Ale cel ma bardzo jasny
Aktualizacja: 2026-01-26T06:10:00+01:00
6:00
Samochodowy gigant zrobi drony. Potężne wsparcie dla Ukrainy
Aktualizacja: 2026-01-26T06:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA