Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek

Wyciek obejmuje mnóstwo nowych szczegółów dotyczących budowy pierwszego składanego telefonu Apple’a. Oto iPhone Fold w pełnej krasie.

Albert Żurek
iPhone Fold
Już wcześniej informowaliśmy o planach firmy w zakresie baterii - sprzęt ma otrzymać akumulator o pojemności ponad 5500 mAh. Sprawdzony informator Instant Digital ujawnił jeszcze więcej detali: kolory, ułożenie przycisków, kamer oraz wewnętrznej konstrukcji.

Jak będzie wyglądać składany iPhone? Połączenie smartfona i iPada

Z nowego raportu dowiadujemy się, że iPhone Fold zostanie wyposażony w przyciski do sterowania głośności na górnej krawędzi, zamiast na boku urządzenia. To rozwiązanie wyciągnięte z iPadów mini.

W najmniejszym tablecie marki wszystkie przyciski są dostępne na górze. Natomiast w składanym iPhone guzik włącznika z czytnikiem linii papilarnych Touch ID oraz sterowanie aparatem trafią na prawą krawędź. Lewa krawędź jednak pozostanie nienaruszona - w pozostałych iPhone’ach lewa strona jest zarezerwowana dla przycisków głośności.

Jeśli popatrzymy na smartfon od tyłu, zobaczymy inspirację iPhonem Air. Urządzenie ma zostać wyposażone w pionową cienką wyspę na dwa moduły aparatów: główny i szeroki, lampę błyskową oraz mikrofon. Ten element ma być całkowicie czarny i nie pasować do reszty urządzenia.

Czytaj też:

Pierwszy iPhone bez Face ID i szerokiej dynamicznej wyspy od lat

W składanym iPhonie znajdzie się Touch ID, Apple nie musi więc implementować w nim czujników Face ID. Urządzenie będzie pierwszym nowoczesnym smartfonem (nie licząc modeli SE) bez wykrywania twarzy i pozbawionym dużej dynamicznej wyspy od wielu lat. Zamiast tego Apple ma zastosować dwa zwykłe aparaty przednie: na ekranie głównym oraz zewnętrznym. 

Dynamiczna wyspa najprawdopodobniej jednak nie zostanie całkowicie usunięta. Zamiast tego ma być znacznie mniejsza, ograniczona do otworów na obiektywy aparatów. 

W nowym raporcie potwierdzono tylko jeden kolor - biały. Spodziewamy się co najmniej dwóch wersji kolorystycznych urządzenia. Apple najprawdopodobniej wprowadzi też czarny wariant.  

Co jeszcze wiadomo? Że w środku zastosowano kilka ciekawych rozwiązań. Na przykład płyta główna zostanie zamontowana na prawej połowie urządzenia ze względu na umiejscowienie przycisków. Decyzja o przeniesieniu guzików głośności wynika z chęci zmaksymalizowania przestrzeni wewnętrznej. W tym celu Apple miał zastosować piętrową konstrukcję. Dzięki czemu smartfon ma zaoferować ogromny akumulator ponad 5500 mAh.

Na potwierdzenie poczekamy do premiery

Pamiętajmy, że to wciąż przecieki. Mimo że pochodzą od zaufanego źródła, na ich potwierdzenie musimy poczekać aż do września 2026 r. 

Albert Żurek
02.02.2026 17:41
