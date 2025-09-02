/
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie

Apple pracuje nad swoim pierwszym składanym smartfonem, a nowe przecieki rzucają światło na jeden z najczęściej omawianych elementów, czyli na biometrię.

Marcin Kusz
iPhone Fold zaskoczy fanów Apple. Touch ID wraca, ale nie w ekranie
Według Ming-Chi Kuo, znanego analityka i informatora z łańcucha dostaw Apple, iPhone Fold nie otrzyma czytnika linii papilarnych w ekranie. Zamiast tego wróci Touch ID w formie bocznego przycisku. Może to być sporym zaskoczeniem dla wielu fanów marki.

iPhone Fold bez czytnika w ekranie? Apple stawia na sprawdzone rozwiązanie

Ming-Chi Kuo, analityk znany z trafnych prognoz dotyczących produktów Apple, poinformował, że iPhone Fold zostanie wyposażony w czytnik linii papilarnych w bocznym przycisku, a nie w ekranie. Producentem komponentu ma być firma Luxshare ICT. Wskazuje to, że decyzja zapadła już na poziomie produkcji.

To ostatecznie rozwiewa pojawiające się co jakiś czas plotki o rzekomym planie wprowadzenia czytnika w ekranie. Kuo zaznacza, że takie rozwiązanie byłoby trudne do wdrożenia ze względu na konieczność zastosowania dwóch skanerów – jednego pod ekranem głównym, drugiego pod ekranem zewnętrznym.

Powrót Touch ID w stylu iPadów

Apple już od kilku lat stosuje boczne skanery linii papilarnych w wybranych modelach iPadów, jak np. w iPadzie Air czy iPadzie mini. Wszystko wskazuje na to, że podobne podejście zostanie zastosowane w iPhonie Foldzie. Rozwiązanie to jest nie tylko sprawdzone i szybkie, ale również prawdopodobnie będzie mniej problematyczne technologicznie w przypadku urządzeń ze składanym ekranem.

Warto dodać, że boczne Touch ID pozwala na szybkie odblokowanie telefonu w różnych orientacjach i nie wymaga dopasowywania technologii dla składanego ekranu. Dla Apple może to oznaczać redukcję kosztów, a dla użytkownika większą niezawodność i wygodę.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

02.09.2025 13:34
