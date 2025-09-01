/
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi

Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne iPhone 17 Air będzie pierwszym smartfonem Apple'a sprzedawanym poza USA, który nie posiada tacki na fizyczną kartę SIM. Koncern wymaga od Autoryzowanych Sprzedawców z Europy by ci przeszli odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi eSIM w iPhone'ach.

Malwina Kuśmierek
iPhone bez fizycznego SIM w Europie
Na pierwszy rzut oka iPhone kupiony w Polsce, Niemczech, Korei czy Brazylii nie będzie się różnił od tego kupionego w Stanach Zjednoczonych. Różnicę widać w momencie instalowania karty SIM. A to z prostego powodu: iPhone'y w Stanach Zjednoczonych są wyposażone tylko i wyłącznie w podwójny eSIM - bez tacki na fizyczną kartę SIM. To jednak ma się zmienić, gdyż wraz z premierą serii iPhone 17 Apple po raz pierwszy wprowadzi iPhone'a "eSIM only" także na rynki poza USA.

Marzy ci się iPhone 17 Air? Konieczna będzie zmiana karty SIM

Według doniesień serwisu MacRumors najcieńszy z nadchodzących modeli - iPhone 17 Air - całkowicie zrezygnuje z fizycznych kart SIM również w Europie i innych regionach świata. Mając świadomość, że smartfon wyłącznie z kartami eSIM może być abstrakcją, Apple rozpoczął szkolenie dla Autoryzowanych Sprzedawców Apple.

Pracownicy sklepów będących partnerami Apple w Europie muszą do 5 września ukończyć specjalne szkolenie z obsługi iPhone’ów wyłącznie z eSIM. Informacje o konieczności ukończenia szkolenia odnaleziono w aplikacji SEED (Sales Enablement, Education, and Development - Wsparcie sprzedaży, edukacji i rozwoju), czyli aplikacji, którą Apple przygotował specjalnie dla pracowników swoich sklepów i tych zrzeszonych w ramach programu Autoryzowanej Sprzedaży. Z tej aplikacji pracownicy uczą się jak rozmawiać z klientami, reklamować produkty czy odpowiadać na ich pytania - takie jak choćby co to jest eSIM i jak go zainstalować na iPhonie.

Termin ukończenia samouczka dotyczącego eSIM w SEED nieprzypadkowy (5 września), bowiem cztery dni później, 9 września, Apple zaprezentuje nową linię iPhone’ów. Wobec czego można przypuszczać, że szkolenie to przygotowanie sprzedawców na pytania w stylu "gdzie włożyć kartę". Bo o ile Amerykanie do eSIM się przyzwyczaili, w Europie to wciąż nowość.

Czytaj też: Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał

iPhone wyłącznie z eSIM? Takie cuda już istnieją

iPhone bez tacki na fizyczną kartę SIM zadebiutował w 2022 roku, wraz z linią iPhone 14. Ówcześnie Apple argumentował decyzję faktem, że eSIM jest bezpieczniejszą i wygodniejszą alternatywą dla klasycznych kart SIM. Jednak w przypadku iPhone'a 17 Air chodzi nie tylko o bezpieczeństwo i wygodę, ale także o ograniczenia inżynieryjne. Według przekazu analityka Ming Chi Kuo i serwisu The Information, dążąc do uzyskania jak najcieńszej formy, inżynierowie Apple nie byli w stanie zmieścić w iPhonie Air tacki na kartę SIM. Stąd Apple miał podjąć decyzję o uczynieniu smartfona urządzeniem dual eSIM.

Jednak i ta zmiana ma się nie obyć bez kompromisów. W Chinach, gdzie przepisy wymagają od producentów smartfonów obecności miejsca na fizyczną kartę SIM, sprzedaż iPhone’a 17 Air może być niemożliwa. Apple wspierał tam dotąd konfiguracje z dwiema fizycznymi kartami SIM i dopóki lokalne regulacje się nie zmienią, iPhone z podwójnym eSIM będzie tam na cenzurowanym.

Jeżeli informacje okażą się prawdziwe, dla użytkowników w Polsce i innych krajach europejskich oznacza to, że zakup iPhone’a po raz pierwszy będzie wiązał się z koniecznością pełnej przesiadki na eSIM. Co może, ale nie musi, przyprawić użytkowników i pracowników biur obsługi klienta o ból głowy.

Zdjęcie główne: Roman Larchikov / Shutterstock

01.09.2025 08:52
Tagi: AppleeSIMiPhone
