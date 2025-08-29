/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą

Już lada moment czeka nas premiera nowych telefonów Apple’a. Co już wiadomo o smartfonach iPhone 17, 17 Air, 17 Pro i 17 Pro Max? Podsumujmy wszystkie wiarygodne plotki.

Piotr Grabiec
iphone-17-air-pro-max-specyfikacja-2025-apple
REKLAMA

Wrzesień w świecie nowych technologii od blisko dwóch dekad należy do Apple’a. To właśnie w tym miesiącu, rok w rok, firma z Cupertino prezentuje swoje perły w koronie, jakimi są nowe smartfony. Od lat portfolio rozwijane jest o cztery produkty jednocześnie, ale nie zawsze poprzednicy doczekują się bezpośrednich następców. A jak będzie w tym roku?

Z tego tekstu dowiesz się więcej o:

REKLAMA

iPhone 17 w czterech odsłonach

Najbliższa konferencja Apple’a, podczas której pokazane zostaną nowe produkty, odbędzie się już 9 września 2025 r. Na chwilę przed jej startem mamy naprawdę wiarygodne przecieki na temat nowości, których możemy się spodziewać.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż znowu Apple zaprezentuje cztery nowe telefony. Co jednak ciekawe, tak jak to miało miejsce w 2022 r., tylko trzy z nich będą kolejnymi wersjami znanych już urządzeń.

Czytaj więcej naszych tekstów poświęconych iPhone’om 17:

Trzema takimi sprzętami mają być smartfony iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, zastępujące w ofercie odpowiednio iPhone’a 16, iPhone 16 Pro i iPhone’a 16 Pro Max. Co w takim razie z następcą iPhone’a 16 Plus?

iPhone 17 Air zamiast iPhone’a 17 Plus

Największą nowością w ofercie Apple’a ma być właśnie to czwarte urządzenie. Ma ono zastąpić w ofercie dostępne w ostatnich latach iPhone’y 14 Plus, 15 Plus i 16 Plus, które to z kolei pojawiły się w miejsce iPhone’ów 12 mini i 13 mini. Nowy smartfon ma nosić nazwę iPhone 17 Air i cechować się smukłością (6 mm lub mniej), niską wagą jak na swoje gabaryty oraz nietypowym aparatem głównym.

Wyspa aparatu w iPhonie 17 Air nie będzie już przypominała ani pastylki, ani kuchenki gazowej - rozciągnie się na całą szerokość plecków, ale znajdzie się w niej tylko jeden obiektyw. iPhone 17 Air ma być przy tym naprawdę szczupły, co zaowocuje niewielką w porównaniu do innych modeli pojemnością akumulatora. Apple chce rozwiązać problem krótkiego czasu pracy… magnetycznym powerbankiem.

Oprócz tego iPhone 17 Air ma dostać 6,6-calowy wyświetlacz oraz opracowane przez Apple’a moduł Wi-Fi i modem 5G. Nie będzie jednak topowym sprzętem, tylko odpowiednikiem MacBooka Air i iPada Air. Urządzenia z tych linii są smukłe i nie oferują najlepszym możliwych parametrów, bo od tego są serie Pro (a w przypadku tabletów mamy jeszcze sprzęty entry-level i tak będzie w przypadku telefonów).

A co z iPhone’ami 17, 17 Pro i 17 Pro Max?

W ich przypadku nie spodziewamy się wielu zmian w porównaniu do zeszłorocznych modeli, jeśli chodzi o ich parametry i specyfikację. Przecieki wskazują jednak na to, że zmieni się wygląd modeli 17 Pro i 17 Pro Max, aby były spójne wizualnie z 17 Air. Również w i tym przypadku wyspa aparatu ma być rozciągnięta na całą szerokość, ale magnetycznego powerbanka nie dostaniemy w zestawie.

Strzelam jednak, że nowe akcesorium i tak będzie z pozostałymi tegorocznymi iPhone’ami kompatybilne - ostatni powerbank Apple’a podłączany poprzez technologię MagSafe miał jeszcze złącze Lightning i najwyższa pora na wersję z USB-C. A czego jeszcze spodziewamy się po iPhone’ach 17, 17 Pro i 17 Pro Max? Zacznijmy od tego najtańszego modelu, czyli następcy iPhone’a 16.

iPhone 17 i iPhone 17 Air - spodziewana specyfikacja

Możliwe, że w tym roku iPhone 17 dostanie większy wyświetlacz niż poprzednio (6,3”), aby zrównać go wielkością z iPhone’em 16 Pro. Ponadto spodziewamy się w nim modułu Wi-Fi 7. Jeśli chodzi o procesor, to do bazowego modelu oraz do iPhone’a 17 Air, który może dzielić z nim większość specyfikacji, trafi najprawdopodobniej chip Apple A19 z 8 GB pamięci operacyjnej.

Apple planuje montować OLED-owe wyświetlacze Pro Motion typu LTPO odświeżane w 120 Hz we wszystkich nowych telefonach. W przypadku iPhone’ów 17 mógłby wykorzystać do produkcji urządzenia te same panele, które w zeszłym roku trafiły do iPhone’ów 16 Pro. Ponownie ma mieć też tylko dwa aparaty z tylu, ale przedni, podobnie jak w iPhonie 17 Air, ma robić 24-megapikselowe zdjęcia.

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max - spodziewana specyfikacja

W przypadku telefonów z tej wyższej półki spodziewamy się chipu Apple A19 Pro z 12 GB RAM-u z lepszym chłodzeniem. Możliwe, że Apple zdecyduje się na powrót do aluminium po latach wykorzystywania w modelach z tych linii stali oraz tytanu, a na plecki wróci po części szkło. Przekątne mają mieć długość tak jak w zeszłorocznych modelach 6,3” w iPhonie 17 Pro i 6,9” w iPhonie 17 Pro Max.

Jeśli chodzi o aparaty, to przedni obiektyw ma robić zdjęcia o wielkości do 24 Mpix, podczas gdy teleobiektyw w iPhonie 17 Pro ma chwytać aż 48-megapikselowe fotki, podczas gdy w iPhonie 17 Pro zdjęcia portretowe nadal będą wykonywane w maksymalnie 12 Mpix. Do tego ma dojść opcja nagrywania wideo w rozdzielczości 8K. W module aparatu nie zabraknie też czujnika LiDAR.

Oprócz tego w iPhone’ach 17 Pro i 17 Pro Max, podobnie jak w iPhone’ach 17 i 17 Air, mają pojawić się akumulatory, które będzie można łatwiej wymienić - tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku iPhone’ów 16 i 16 Plus. W tym celu używa się specjalnej maszyny przepuszczającej przez klej prąd, o której opowiadał nam Tom Marieb, Vice President of Product Integrity in Hardware Engineering w Apple’u.

iPhone’y 17 mają się przy tym szybciej ładować

Apple jest w ogonie, jeśli chodzi o prędkość uzupełniania energii w ogniwach zasilających. Nic nie wskazuje na to, aby dogonił w tym zakresie konkurencję z Chin, ale firma ma przyspieszyć ładowanie bezprzewodowe. Dzięki zgodności ze standardem Qi 2.2 uzupełnianie prądu w akumulatorze metodą indukcyjną ma się odbywać z mocą 25 W, a nie 15 W jak do tej pory.

A co ze slotem na kartę SIM w iPhone’ach 17?

Telefony marki Apple sprzedawane w Stanach Zjednoczonych od trzech lat pozbawione są tacki na kartę SIM. W amerykańskich wersjach iPhone’ów 14, 15 i 16 należy korzystać z modułu ESIM. Możliwe, że w tym roku ta zmiana dotknie również inne rynki, w tym np. Polskę, a do tego iPhone 17 Air w wersji ze slotem na kartę SIM ma nie być wyprodukowany wcale.

iPhone 17 - kolory i ceny

Apple planuje podobno kolejne odświeżenie swojej palety kolorystycznej. iPhone 17 ma być sprzedawany w kolorach czarnym, białym, szarym, niebieskim, zielonym oraz fioletowym. W przypadku iPhone’a 17 Air spodziewamy się modeli czarnych, srebrnych, złotych i jasnoniebieskich. iPhone’y 17 Pro i 17 Pro Max mają być czarne, szare, srebrne, ciemnoniebieskie albo miedziane.

Jeśli chodzi o ceny nowych telefonów Apple’a, to iPhone 17 Pro może kosztować w Stanach Zjednoczonych te same 999 dol., co jego poprzednicy od czasu iPhone’a X. Nie jest jednak wykluczone, że będziemy świadkami podwyżki wynikającymi z ceł, które na inne kraje nałożył amerykański prezydent. Można też już zgadywać, jak jego polityka oraz kursy walut przełożą się na ceny iPhone’ów 17 w Polsce.

Niezależnie od tego, czy cena 999 dol. za iPhone’a 17 Pro się potwierdzi, to spodziewamy się, iż iPhone 17 Air będzie od niego o 100 dol. tańszy, a iPhone 17 Pro Max o 100 dol., co przełożyłoby się odpowiednio na 899 dol. i 1099 dol. W przypadku iPhone’a 17 spodziewamy się ceny na poziomie 799 dol., ale to również przy założeniu, iż Apple w wyniku polityki Donalda Trumpa nie podniesie cen.

Co z iPhone’em 17e?

Czas pokaże, czy iPhone 16e doczeka się następcy, czy też pozostanie rodzynkiem w ofercie na kolejne lata, tak jak to miało miejsce w przypadku iPhone’ów SE. Strzelam jednak, że jeśli tylko iPhone 17e powstanie, to zadebiutuje dopiero za ok. pół roku, czyli w połowie cyklu życia tych topowych modeli.

A jakie inne sprzęty Apple’a mogą zadebiutować wraz z iPhone’ami 17?

Wrześniowe konferencje skupiają się przede wszystkim na telefonach, ale wraz z nimi Apple często prezentuje również inne sprzęty. W tym roku spodziewamy się zarówno nowych inteligentnych zegarków (Apple Watch Series 11 oraz Apple Watch Ultra 3), jak i nowej wersji bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (Apple AirPods Pro 3). Tym sprzętom poświęcimy zresztą osobny wpis.

A co czeka nas w kolejnych latach? Jeśli wierzyć nieoficjalnym przeciekom, firma z Cupertino już teraz pracuje zarówno nad swoim pierwszym składanym telefonem, którego można nazywać roboczo mianem iPhone Fold, a także nad specjalną, jubileuszową wersją smartfona określanego jako iPhone XX, który byłby niemalże pozbawiony ramek, a ekran zachodziłby w nim wizualnie aż na krawędzie.

REKLAMA

Czas pokaże, czy i które z powyższych doniesień okażą się prawdą. Już w zeszłym roku pojawiły się plotki o iPhonie 15 Ultra, które nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. No i od lat słyszę o tym, że w telefonach Apple’a pojawi się bezprzewodowe ładowanie zwrotne, ale na tym etapie uwierzę, że będę mógł naładować w ten sposób słuchawki, jak je podłączę i zacznie płynąć prąd.

Tak czy inaczej - wszystko wyjaśni się już 9 września 2025 r. Właśnie na ten dzień zaplanowany jest najbliższy Apple Keynote poświęcony iPhone’om 17.

REKLAMA
Piotr Grabiec
29.08.2025 18:50
Tagi: AppleiOSiPhone
Najnowsze
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA