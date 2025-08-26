/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał

RTV Euro AGD przypadkowo wstawiło oferty etui do iPhone'a 17 Pro, 17 Pro Max i iPhone'a 17 Air, a wraz z nimi sporą liczbę ilustracji nadchodzących smartfonów Apple'a. Poprzez grafiki udało nam się potwierdzić kilka informacji dotyczących wyglądu i specyfikacji smartfona.

Malwina Kuśmierek
etui do iPhone 17 Pro w polskim sklepie
REKLAMA

Do premiery serii iPhone 17 zostały około 2 do 3 tygodni, wobec czego do internetu napływa coraz więcej informacji dotyczących nadchodzących smartfonów Apple'a. Źródłami tych informacji są najczęściej osoby z bezpośrednimi dojściami do Apple oraz osoby z Azji Wschodniej, mające dostęp do łańcucha dostaw. Dlatego jesteśmy co najmniej zaskoczeni, że garść informacji właśnie przypadkowo potwierdziło... nasze polskie RTV Euro AGD.

REKLAMA

Znaleźliśmy etui na iPhone'y 17 w polskim sklepie. Oto ile udało nam się z niego wyczytać

Przeglądając dziś rano ofertę sklepu RTV Euro AGD natrafiliśmy na etui 3mk Frosty MagCase Black dla iPhone'a 17 Pro. Jak w przypadku większości etui, na fotografiach oprócz samego case'a jest widoczny nadchodzący smartfon Apple'a.

Etui do iPhone 17 Pro dostępne 26 sierpnia w internetowym sklepie RTV Euro AGD
Główna grafika ilustracyjna etui, wraz z renderem iPhone 17 Pro

Zdjęcia (a właściwie rendery) etui potwierdzają kilka informacji dotyczących urządzenia. Przede wszystkim znicze mogą rozpalić wszyscy ci, którzy do końca łudzili się, że iPhone 17 Pro i Pro Max nie będą kuchenkami - rozszerzenie wyspy aparatów jest widoczne tak na renderze iPhone'a, jak i na ilustracji samego etui.

Ponadto na ilustracji wykorzystano błękitnego iPhone 17 Pro, co oznacza, że błękit powraca do iPhone'ów Pro po czterech latach nieobecności. Ostatni jasnoniebieski (a właściwie "Sierra blue") iPhone Pro był obecny w serii 13 z 2021 roku.

Choć zdjęcie etui potwierdza plotkę dotyczącą rozszerzenia wyspy aparatów, to tego samego nie można powiedzieć o lipcowej plotce dotyczącej pozycji loga Apple na tle smartfona. Porównując w programie graficznym rendery opublikowane przez Majina Bu oraz render 3mk, wyraźnie widać, że Apple nie przeniosło w dół swojego logo.

iPhone 17 Pro z renderów 3mk (logo Apple wyżej) nałożone na render iPhone 17 Pro Majina Bu (logo Apple niżej)

Natomiast spoglądając na ilustracje plecków 3mk z boku widać, że bok iPhone'a 17 Pro jest gładki - w przeciwieństwie do 16 Pro, gdzie w tym samym miejscu widoczne są krawędzie tacki i obecna w niej dziurka. To z kolei może sugerować prawdziwość plotki o pozbawieniu iPhone'a 17 Pro tacki na fizyczną kartę SIM.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/iphone-17-pro-3mk-frosty-case-bok-pion.jpg
1/2
iPhone 17 Pro we frosty case od 3mk
iPhone 17 Pro we frosty case od 3mkiPhone 17 Pro we frosty case od 3mk
Lewy bok iPhone'a 17 Pro w etui od 3mk - w tym miejscu w poprzednich generacjach znajdowała się tacka na kartę SIM. Teraz bok wyraźnie jest gładki

W opisie oferty brak informacji dotyczących wymiarów produktu, dlatego trudno ocenić na ile iPhone 17 Pro schudł lub zmalał względem poprzednika.

Przeglądając ofertę sklepu RTV Euro AGD udało nam się także natrafić na oferty akcesoriów do iPhone 17 Air oraz podstawowego iPhone 17, które również zdradziły wygląd smartfonów przed premierą.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/3mk-frosty-magcase-purple-do-iphone-17.jpg
1/2
3mk Frosty Case do iPhone 17
3mk Frosty Case do iPhone 173mk Frosty Case do iPhone 17 Air
Podstawowy iPhone 17 oraz iPhone 17 Air wraz z akcesoriami od 3mk

Wśród ofert etui do iPhone 17 Air najbardziej interesującą ofertą jest etui 3mk Matt Case, które do ilustracji produktu wykorzystuje białego iPhone 17 Air. Uwagę przykuwa fakt, że choć urządzenie jest białe, ale to jego wyspa aparatów jest czarna.

Roboczo nazwaliśmy białego iPhone 17 Air "iPhone 17 Air Dalmatyńczyk edition"

Oczywiście prawdziwość wszystkich tych informacji zostanie zweryfikowana za około 2 do 3 tygodni, gdy Apple oficjalnie pokaże nową generację iPhone'ów 17. Jednak biorąc pod uwagę, że producenci etui i akcesoriów - tacy jak 3mk - na długie tygodnie przed premierą otrzymują atrapy smartfonów niezbędne do odlania form, nie mamy powodów by nie wierzyć, że na ilustracjach nie widnieją właściwe iPhone'y 17.

Pozostaje jednak pytanie: co stało się po stronie RTV Euro AGD, że etui pojawiło się w ofercie na dobre kilkanaście dni przed premierą iPhone'a? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ale jak zwykle doceniamy tego typu wpadki.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
26.08.2025 07:46
Tagi: akcesoriaAppleiPhone
Najnowsze
8:50
Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Szykujcie się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-08-26T08:50:57+02:00
8:42
Łatwe klonowanie dysku twardego na dysk SSD w systemie Windows bez utraty danych. Jak to zrobić?
Aktualizacja: 2025-08-26T08:42:59+02:00
7:46
Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał
Aktualizacja: 2025-08-26T07:46:04+02:00
6:51
Znaleziono nowy gatunek dinozaura. Jedna rzecz szczególnie intryguje
Aktualizacja: 2025-08-26T06:51:00+02:00
6:41
Chcą użyć Jowisza do wykrycia ciemnej materii. Zaskakująca teoria
Aktualizacja: 2025-08-26T06:41:00+02:00
6:31
Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-26T06:31:00+02:00
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
6:11
iPhone ładujący AirPodsy bezprzewodowo? Uwierzę, jak podłączę
Aktualizacja: 2025-08-26T06:11:00+02:00
21:51
Ten robot pomaga w rehabilitacji. Nosi się go jak kamizelkę
Aktualizacja: 2025-08-25T21:51:15+02:00
21:19
Nie czekam na konkurencję AirDropa, tylko jego następcę. Unio, twój ruch
Aktualizacja: 2025-08-25T21:19:39+02:00
20:47
Google ma nowe narzędzie do wideo. Wystarczy przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-25T20:47:37+02:00
20:26
Strzelają w Polsce Apachami. To historyczny moment
Aktualizacja: 2025-08-25T20:26:11+02:00
19:50
Koniec prezentów od widzów. Fiskus uderza w streamerów
Aktualizacja: 2025-08-25T19:50:12+02:00
19:14
Będziemy budować dla NATO. Pierwszy taki kontrakt w historii
Aktualizacja: 2025-08-25T19:14:02+02:00
18:31
Kolejny rekord Wisły. Tym razem bardzo niechlubny
Aktualizacja: 2025-08-25T18:31:32+02:00
17:52
Nowa aktualizacja sprawiła, że wracam do Pokemon GO. Na takie zmiany czekałem od lat
Aktualizacja: 2025-08-25T17:52:06+02:00
17:25
Kosmos wysłał tajemniczy sygnał. Najjaśniejszy rozbłysk, jaki widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-08-25T17:25:26+02:00
16:43
Polska ma bramę do orbity. Przejmujemy kontrolę nad kosmosem
Aktualizacja: 2025-08-25T16:43:23+02:00
15:50
Polskie miasto odchodzi od węgla. Powstanie wielki termos
Aktualizacja: 2025-08-25T15:50:44+02:00
14:55
Postawili w parku przewijak. Dla dzieci, ale powinni skorzystać dorośli
Aktualizacja: 2025-08-25T14:55:02+02:00
13:49
Szykujcie się na wagi na lotniskach. Dla pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-25T13:49:00+02:00
13:17
Pracował dla Apple'a, wynosił dane konkurencji. Tak wyglądało szpiegostwo w praktyce
Aktualizacja: 2025-08-25T13:17:14+02:00
12:14
Pierwszy w Polsce magazyn energii nowej generacji. Tańszy prąd dzięki grawitacji
Aktualizacja: 2025-08-25T12:14:59+02:00
11:55
Nie składaj skargi na skarbówkę przez mObywatela. Możesz się przejechać
Aktualizacja: 2025-08-25T11:55:03+02:00
11:43
Siri przemówi własnym głosem. Do ucha szeptał jej będzie bot konkurencji
Aktualizacja: 2025-08-25T11:43:19+02:00
10:47
Bot Google'a doprawił menu fikcyjnymi promocjami. Właściciele lokalu gotują się ze złości
Aktualizacja: 2025-08-25T10:47:16+02:00
10:22
Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie na wypadek wojny? Policjantka tłumaczy
Aktualizacja: 2025-08-25T10:22:23+02:00
10:08
Netflix podniósł ceny, ale nie pytał o zgodę. UOKiK mówi "dość"
Aktualizacja: 2025-08-25T10:08:42+02:00
9:38
Tego na starcie brakuje w systemie kaucyjnym. Jeszcze nie działa, a już potrzebuje zmiany
Aktualizacja: 2025-08-25T09:38:21+02:00
8:51
Po co mi tablet, skoro mam wielki ekran w smartfonie? Odczarowujemy mity
Aktualizacja: 2025-08-25T08:51:49+02:00
8:48
Nadchodzą wielkie zmiany w iPhone'ach. Koniec odgrzewanych kotletów
Aktualizacja: 2025-08-25T08:48:00+02:00
7:49
Elon Musk ma nową firmę. Jej nazwa jest parodią, ale bogacz mówi, że to poważny biznes
Aktualizacja: 2025-08-25T07:49:09+02:00
7:00
Czy opłaca się odłączać komputer od prądu? Sprawdziłem, ile mogę zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-08-25T07:00:00+02:00
6:30
Nadzieja dla chorych na depresję. "Po kilkudziesięciu latach wreszcie poczuł radość"
Aktualizacja: 2025-08-25T06:30:00+02:00
6:15
Co Android mógłby przejąć z iPhone’a? Stan na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-25T06:15:00+02:00
6:00
Belkin Chargin Case? To moje ulubione etui do Switcha 2 ładuje konsolę
Aktualizacja: 2025-08-25T06:00:00+02:00
18:07
Trump podjął decyzję, Poczta Polska nie wysyła paczek. Wojna celna dotarła do naszego kraju
Aktualizacja: 2025-08-24T18:07:00+02:00
17:45
Piekielny ogień dla naszych śmigłowców Apache. Przepali pancerz każdego czołgu
Aktualizacja: 2025-08-24T17:45:00+02:00
17:04
Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni
Aktualizacja: 2025-08-24T17:04:44+02:00
16:00
Labubu połączyło Polaków. Ale symbolu konsumpcji szukajmy gdzie indziej
Aktualizacja: 2025-08-24T16:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA