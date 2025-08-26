Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał

Ładowanie...

Do premiery serii iPhone 17 zostały około 2 do 3 tygodni, wobec czego do internetu napływa coraz więcej informacji dotyczących nadchodzących smartfonów Apple'a. Źródłami tych informacji są najczęściej osoby z bezpośrednimi dojściami do Apple oraz osoby z Azji Wschodniej, mające dostęp do łańcucha dostaw. Dlatego jesteśmy co najmniej zaskoczeni, że garść informacji właśnie przypadkowo potwierdziło... nasze polskie RTV Euro AGD.

REKLAMA

Znaleźliśmy etui na iPhone'y 17 w polskim sklepie. Oto ile udało nam się z niego wyczytać

Przeglądając dziś rano ofertę sklepu RTV Euro AGD natrafiliśmy na etui 3mk Frosty MagCase Black dla iPhone'a 17 Pro. Jak w przypadku większości etui, na fotografiach oprócz samego case'a jest widoczny nadchodzący smartfon Apple'a.

Etui do iPhone 17 Pro dostępne 26 sierpnia w internetowym sklepie RTV Euro AGD

Główna grafika ilustracyjna etui, wraz z renderem iPhone 17 Pro

Zdjęcia (a właściwie rendery) etui potwierdzają kilka informacji dotyczących urządzenia. Przede wszystkim znicze mogą rozpalić wszyscy ci, którzy do końca łudzili się, że iPhone 17 Pro i Pro Max nie będą kuchenkami - rozszerzenie wyspy aparatów jest widoczne tak na renderze iPhone'a, jak i na ilustracji samego etui.

Ponadto na ilustracji wykorzystano błękitnego iPhone 17 Pro, co oznacza, że błękit powraca do iPhone'ów Pro po czterech latach nieobecności. Ostatni jasnoniebieski (a właściwie "Sierra blue") iPhone Pro był obecny w serii 13 z 2021 roku.

Choć zdjęcie etui potwierdza plotkę dotyczącą rozszerzenia wyspy aparatów, to tego samego nie można powiedzieć o lipcowej plotce dotyczącej pozycji loga Apple na tle smartfona. Porównując w programie graficznym rendery opublikowane przez Majina Bu oraz render 3mk, wyraźnie widać, że Apple nie przeniosło w dół swojego logo.

iPhone 17 Pro z renderów 3mk (logo Apple wyżej) nałożone na render iPhone 17 Pro Majina Bu (logo Apple niżej)

Natomiast spoglądając na ilustracje plecków 3mk z boku widać, że bok iPhone'a 17 Pro jest gładki - w przeciwieństwie do 16 Pro, gdzie w tym samym miejscu widoczne są krawędzie tacki i obecna w niej dziurka. To z kolei może sugerować prawdziwość plotki o pozbawieniu iPhone'a 17 Pro tacki na fizyczną kartę SIM.

1 / 2 iPhone 17 Pro we frosty case od 3mk Lewy bok iPhone'a 17 Pro w etui od 3mk - w tym miejscu w poprzednich generacjach znajdowała się tacka na kartę SIM. Teraz bok wyraźnie jest gładki

W opisie oferty brak informacji dotyczących wymiarów produktu, dlatego trudno ocenić na ile iPhone 17 Pro schudł lub zmalał względem poprzednika.

Przeglądając ofertę sklepu RTV Euro AGD udało nam się także natrafić na oferty akcesoriów do iPhone 17 Air oraz podstawowego iPhone 17, które również zdradziły wygląd smartfonów przed premierą.

1 / 2 3mk Frosty Case do iPhone 17 Podstawowy iPhone 17 oraz iPhone 17 Air wraz z akcesoriami od 3mk

Wśród ofert etui do iPhone 17 Air najbardziej interesującą ofertą jest etui 3mk Matt Case, które do ilustracji produktu wykorzystuje białego iPhone 17 Air. Uwagę przykuwa fakt, że choć urządzenie jest białe, ale to jego wyspa aparatów jest czarna.

Roboczo nazwaliśmy białego iPhone 17 Air "iPhone 17 Air Dalmatyńczyk edition"

Oczywiście prawdziwość wszystkich tych informacji zostanie zweryfikowana za około 2 do 3 tygodni, gdy Apple oficjalnie pokaże nową generację iPhone'ów 17. Jednak biorąc pod uwagę, że producenci etui i akcesoriów - tacy jak 3mk - na długie tygodnie przed premierą otrzymują atrapy smartfonów niezbędne do odlania form, nie mamy powodów by nie wierzyć, że na ilustracjach nie widnieją właściwe iPhone'y 17.

Pozostaje jednak pytanie: co stało się po stronie RTV Euro AGD, że etui pojawiło się w ofercie na dobre kilkanaście dni przed premierą iPhone'a? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ale jak zwykle doceniamy tego typu wpadki.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 26.08.2025 07:46

Ładowanie...