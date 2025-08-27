Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji

Ładowanie...

Wrześniowa konferencja Apple od lat stanowi kluczowy moment w kalendarzu technologicznym, będąc kulminacją rocznych oczekiwań zarówno konsumentów, jak i inwestorów.

Tradycję tę ugruntował Steve Jobs, który przekształcił premiery produktów w starannie wyreżyserowane spektakle, budujące napięcie i kształtujące rynek na kolejne miesiące. Warto jednak zaznaczyć, że to dopiero od premiery iPhone'a 5 wrzesień na stałe wszedł do kalendarza jako miesiąc telefonowych konferencji Apple. Samo wydarzenie jest czymś więcej niż prezentacją sprzętu – to demonstracja siły marki, na tyle skuteczna, że konkurencja z reguły unika debiutów swoich flagowców w tym samym czasie.

Zależność jest prosta: wrzesień to nowy iPhone, a nowy iPhone to gwarancja rekordowych wyników finansowych w kluczowym, świątecznym kwartale. Obok niego niemal zawsze pojawiały się nowe modele Apple Watcha, cementując pozycję firmy w segmencie urządzeń ubieralnych.

Nawet pandemia nie zatrzymała tego cyklu – zmieniła jedynie formę prezentacji z wydarzeń na żywo na dopracowane, nagrane wcześniej materiały wideo.

Zapowiedź konferencji Apple - Awe dropping

Apple oficjalnie potwierdził, że jego coroczna, jesienna konferencja odbędzie się we wtorek, 9 września, w kampusie Apple Park. Firma rozesłała zaproszenia z hasłem Awe dropping, sugerującym imponujące nowości. Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie Apple o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, główną gwiazdą wieczoru ma być nowa generacja smartfonów, czyli iPhone 17.

Co Apple pokaże 9 września na konferencji?

Największym punktem programu ma być zupełnie nowy, przeprojektowany i wyjątkowo smukły model iPhone'a, nazywany iPhone 17 Air. Jego grubość ma wynosić zaledwie ok. 5,5 mm, co uczyniłoby go najcieńszym smartfonem w historii firmy.

Kompromisem za taką konstrukcję ma być jednak pojedynczy obiektyw aparatu i potencjalnie krótszy czas pracy na baterii.

Zmiany dotkną też modeli Pro, które otrzymają nową, większą wyspę aparatów w kształcie pigułki, a ich obudowa ma być wykonana głównie z aluminium. W środku ma znaleźć się teleobiektyw 48 Mpix z nawet 8-krotnym zoomem optycznym.

Zmiany dotkną też samej palety barw, która ma wreszcie zerwać z profesjonalną nudą. Doniesienia mówią o nowym, miedziano-pomarańczowym odcieniu dla modeli Pro oraz subtelnym błękicie dla iPhone'a 17 Air.

Poza telefonami Apple ma odświeżyć ofertę zegarków i słuchawek. Oczekujemy premiery Apple Watch Ultra 3, który po dwóch latach przerwy ma otrzymać łączność satelitarną do wzywania pomocy, szybszy procesor i modem 5G.

Pojawić się ma także długo wyczekiwana, trzecia generacja słuchawek AirPods Pro. Plotki wskazują, że mogą one zostać wyposażone w funkcję monitorowania tętna bezpośrednio w uchu, co byłoby nowością w ofercie Apple'a.

Wygląda na to, że Apple planuje powiew świeżości nie tylko w kwestii kolorów, ale i akcesoriów. Po fatalnym przyjęciu etui FineWoven firma ma wprowadzić ich następcę pod nazwą TechWoven, który, co ciekawe, przywróci znaną ze starszych telefonów możliwość mocowania smyczy.

Powiew świeżości? Tak nieco

Zapowiedzi na tegoroczną konferencję wyglądają obiecująco, głównie za sprawą potencjalnej premiery iPhone'a Air. To byłby pierwszy od lat tak odważny ruch w kwestii designu, który odświeży nieco przewidywalną ofertę firmy. Taki model, mimo oczywistych kompromisów, będzie stanowił ciekawą alternatywę i odpowiedź na głosy krytyki dotyczące braku stylistycznych innowacji.

Mimo wszystko reszta zapowiedzi wpisuje się w dobrze znany, coroczny cykl ewolucyjnych ulepszeń. Lepsze aparaty w modelach Pro, szybsze procesory w zegarkach i nowe funkcje zdrowotne w słuchawkach to dokładnie to, czego rynek i analitycy spodziewają się po Apple'u.

Choć wydarzenie z pewnością przyciągnie ogromną uwagę, jego przebieg wydaje się w dużej mierze przewidywalny – z jednym, potencjalnie bardzo smukłym, wyjątkiem.

27.08.2025

