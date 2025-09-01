Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?

Ładowanie...

Już w drugim tygodniu września odbędzie się konferencja Apple’a, podczas której spodziewamy się zobaczyć wreszcie nowe iPhone’y. Mają być nimi iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Wszystko wskazuje przy tym na to, że nie będą one jedynymi urządzeniami, jakie zostaną zaprezentowane podczas wrześniowego keynote. Dołączą do nich trzy nowe zegarki oraz słuchawki.

Z tego tekstu dowiesz się więcej o tych produktach Apple’a, które mogą zadebiutować wraz z iPhone’ami 17:

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE 3 (2025)

Apple AirPods Pro 3

A czego spodziewać się po nowych sprzętach? Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie plotki i wiarygodne doniesienia na temat tych urządzeń z kategorii technologii ubieranej. W każdym przypadku są one kolejnymi wersjami akcesoriów, które już dobrze znamy. Przyjrzyjmy się więc temu, co dokładnie się zmieni w smartwatchach oraz dokanałowym bezprzewodowym zestawie słuchawkowym Apple’a.

Apple Watch Ultra 3

Pierwsze z nowych urządzeń to kolejna wersja topowego smartwatcha w ofercie firmy z Cupertino, który jest kierowany do tych najbardziej zapalonym sportowców. Sporo wskazuje na to, że nie zmieni się za specjalnie pod względem designu, ale jego wyświetlacz ma mieć ciut wyższa rozdzielczość (514 na 422 piksele zamiast 502 na 410 pikseli). Można domniemywać, że będzie tym samym nieco większy z mniejszymi ramkami przy zachowaniu koperty w rozmiarze 49 mm.

Oprócz tego Apple Watch Ultra 2 może otrzymać wyświetlacz OLED typu LTPO3 z technologiami znanymi z Apple Watch Series 10, który będzie jaśniejszy podczas patrzenia na niego pod kątem z opcją obniżenia jego jasności do zaledwie 1 nita. Spodziewamy się również nowego chipu, czyli Apple S11, a także modemu 5G RedCap marki MediaTek. Do tej pory łączność ograniczona była do sieci LTE. Zegarek ma też obsługiwać funkcję mierzenia ciśnienia krwi.

Oprócz tego Apple Watch Ultra 3 może otrzymać możliwość nawiązywania łączności satelitarnej, co pozwoli wysłać wiadomości, w tym SOS, nawet w tych miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej bez konieczności korzystania ze smartfona. Do tego może zmienić się obudowa zegarka w miejscu, które przylega do skóry i służy do ładowania - również na wzór zmian, które wprowadzono rok temu w modelu Apple Watch Series 10. Pozwoli to nieco przyspieszyć ładowanie.

Apple Watch Series 11

Ten bazowy zegarek Apple, dostępny od zawsze w dwóch rozmiarach, również ma doczekać się usprawnień takich jak np. chip Apple S11 oraz modem 5G RedCap od MediaTeka. Również i w nim spodziewamy się zobaczyć funkcję monitorowania ciśnienia krwi, jeśli takowa trafi również do Apple Watcha Ultra 3. Jeśli z kolei chodzi o design obudowy, rozmiary kopert (42/46 mm) oraz długość przekątnych wyświetlaczy, to te najpewniej pozostaną bez zmian.

Apple Watch SE 3 (2025)

Trzeci zegarek to model budżetowy. Modele z tej serii bazują na starszych Apple Watch Series. W przypadku Apple Watcha SE 3 z 2022 r. bazą były zegarki Apple Watch Series 6 dostępne w wariantach 40 mm i 44 mm. W tym roku Apple Watch SE 3, również dostępny w dwóch rozmiarach, może bazować pod względem wyglądu na Apple Watchach Series 7-9 oraz otrzymać nieco większe ekrany, koperty 41 i 45 mm, chip Apple S11 oraz nowe funkcje takie jak EKG, monitoring snu itd.

AirPods Pro 3

Ostatni z gadżetów, którego premiery spodziewamy się we wrześniu, to dokanałowe słuchawki AirPods Pro 3. Wiemy o ich wyglądzie tylko tyle, że ma się zmienić ich design, ale jak dotąd nie wyciekły żadne wiarygodne rysunki techniczne, rendery ani tym bardziej zdjęcia. Spodziewamy się, że etui będzie nieco mniejsze i dostanie niewidoczny przycisk pojemnościowy znany z zestawu AirPods 4, a same słuchawki będą mniej wystawały z ucha, bo skrócą się ich „nóżki”.

Spodziewamy się również poprawy jakości dźwięku oraz lepszego trybu ANC, a także uaktualnionego chipu Apple H3. Ma on realizować funkcje związane nie tylko z transmisją dźwięku, ale również zbieraniem danych zdrowotnych na nasz temat. Słuchawki mają monitorować nasz puls bez konieczności korzystania z zegarka Apple Watch oraz temperaturę wewnątrz ucha. Czas jednak pokaże, czy te wszystkie doniesienia okażą się prawdą. Konferencja Apple’a odbędzie się już 9 września.

Piotr Grabiec 01.09.2025 06:40

