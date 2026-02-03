Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny

Ładowanie...

Obecnie najbezpieczniejszą metodą weryfikacji tożsamości w telefonach z Androidem pozostaje czytnik linii papilarnych. Choć większość modeli wspiera też odblokowywanie twarzą za pomocą przedniej kamerki, rozwiązanie to powszechnie nie jest uznawane za wystarczająco bezpieczne. Galaxy S27 Ultra może to jednak zmienić.

Samsung z bezpiecznym skanowaniem twarzy. Tak jak iPhone

Według doniesień informatora działającego pod pseudonimem phonefuturist, Samsung ma pracować nad wdrożeniem własnej technologii bezpiecznej biometrii twarzy o nazwie Polar ID. Funkcja ma trafić do przyszłorocznych modeli, z Galaxy S27 Ultra na czele. System odblokowania twarzą ma składać się z dwóch elementów: sensora Samsung Isocell Vizion 931 oraz modułu oświetlającego twarz.

Jest zatem nieco odmienny od Face ID od Apple’a, który łączy system aparatu, projektor światła podczerwonego oraz moduł oświetlający twarz. System testowany przez Samsunga działa w każdych warunkach oświetleniowych - nie wymaga lampy błyskowej oraz nie łączy danych z różnych czujników.

Dzięki temu system ma skuteczniej wykrywać zaawansowane próby oszustwa i podszywania się, zapewniając poziom bezpieczeństwa wyższy niż Face ID. Przypomnę, że nawet obecna technologia Apple’a ma problemy z rozróżnianiem bliźniąt. Polar ID, dzięki prostszej budowie, jest nie tylko mniejszy od rozwiązania Apple’a, ale również mniej widoczny dla użytkownika.

System Samsunga ma zajmować mniej miejsca pod wyświetlaczem. Nie wymaga zastosowania dodatkowego wcięcia, dzięki czemu na ekranie będzie widoczna tylko przednia kamerka do selfie. Zastosowanie nowego rozwiązania nie oszpeci przodu urządzenia.

Będziemy mieć wybór - albo bezpieczne odblokowanie twarzą albo palcem

Jeśli doniesienia okażą się prawdą i Polar ID faktycznie będzie tak bezpieczny, użytkownicy Galaxy S27 Ultra będą mogli zrezygnować z funkcji skanowania palcem i bazować wyłącznie na twarzy. Lub też skonfigurować dwie metody, dzięki czemu w zależności od potrzeb będzie można korzystać z obu rozwiązań.

Albert Żurek 03.02.2026 18:26

