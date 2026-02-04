Samsung odda ci 2000 zł. Jeśli kupisz telefon

Ładowanie...

Promocja została uruchomiona na początku miesiąca i potrwa do 22 lutego. W tym czasie należy zakupić urządzenie producenta biorące udział w akcji. Jeden model zasługuje tu na szczególną uwagę.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ze zwrotem 1500 zł. Z Fold - 2000 zł

Aby nieco zainteresować Polaków najnowszymi składanymi smartfonami z serii Z (Fold/Flip) 7 Samsung uruchomił promocję zwrotu pieniędzy za zakup urządzeń. Kupując telefony w terminie od 2 do 22 lutego 2026 r. można ubiegać się o środki na wirtualnej karcie Visa w aplikacji Samsung Wallet.

Nie jest to zatem klasyczny zwrot środków na konto, natomiast odzyskaną sumę wciąż możemy wykorzystać podczas zakupów w sklepach. stacjonarnych Będzie trzeba skorzystać z płatności Samsung Pay i portfela Samsung Wallet zamiast Google Pay. Na wykorzystanie środków mamy 11 miesięcy od aktywacji, a nieużyta suma zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy.

2000 zł to maksymalny zwrot na kartę. Wysokość zależy od zakupionego modelu:

Galaxy Z Fold7 - 2000 zł;

Galaxy Z Flip7 - 1500 zł;

Galaxy Z Flip7 FE - 1000 zł;

Galaxy Tab S11 Ultra - 1000 zł;

Galaxy Tab S11 - 800 zł;

Galaxy Tab S10 FE - 200 zł;

Galaxy Tab S10 Lite - 200 zł.

Promocja obejmuje zatem składane smartfony, ale też i tablety. Osobiście polecam skupić się na jednym konkretnym urządzeniu - Galaxy Z Flipie 7. Sprzęt w wersji 12/256 GB standardowo kosztuje 4299 zł, a zwrot na kartę 1500 zł powoduje, że tak naprawdę ze swoich środków zapłacimy za niego 2799 zł. Otrzymane środki możemy wykorzystać na dowolny cel - zakupy spożywcze, elektronikę, meble, czy cokolwiek innego. O ile jesteśmy w stanie zapłacić tam mobilną kartą podpiętą do Samsung Pay.

Oprócz samego zakupu w sklepach wymienionych w regulaminie (np. Media Expert, x-kom, MediaMarkt) należy też wykonać kilka dodatkowych kroków:

aktywować urządzenie na terytorium Polski z dostępem do internetu i polską kartą SIM;

zalogować się do Samsung Members i wypełnić formularz promocyjny - potrzebne będą dowody zakupu, zamówienia, zdjęcia pudełka z widocznym numerem seryjnym i inne informacje;

czekać na pozytywną weryfikację - w ciągu 21 dni kalendarzowych mamy otrzymać kod promocyjny;

ten należy wykorzystać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę, dzięki której odbierzemy wirtualną kartę VISA dostępną w Samsung Wallet.

Dzięki promocji można też rozważyć zakup Galaxy Z Folda 7 kosztującego 7499 zł. Za sprawą zwrotu telefon będzie kosztować ok. 5500 zł.

Albert Żurek 04.02.2026 14:09

