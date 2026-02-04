REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung odda ci 2000 zł. Jeśli kupisz telefon

Samsung uruchomił promocję na smartfony i tablety. Zasady są proste - kupujesz telefon Galaxy i odbierasz zwrot pieniędzy. 

Albert Żurek
Samsung promocja zwrot
REKLAMA

Promocja została uruchomiona na początku miesiąca i potrwa do 22 lutego. W tym czasie należy zakupić urządzenie producenta biorące udział w akcji. Jeden model zasługuje tu na szczególną uwagę.

REKLAMA

Samsung Galaxy Z Flip 7 ze zwrotem 1500 zł. Z Fold - 2000 zł

Aby nieco zainteresować Polaków najnowszymi składanymi smartfonami z serii Z (Fold/Flip) 7 Samsung uruchomił promocję zwrotu pieniędzy za zakup urządzeń. Kupując telefony w terminie od 2 do 22 lutego 2026 r. można ubiegać się o środki na wirtualnej karcie Visa w aplikacji Samsung Wallet. 

Nie jest to zatem klasyczny zwrot środków na konto, natomiast odzyskaną sumę wciąż możemy wykorzystać podczas zakupów w sklepach. stacjonarnych Będzie trzeba skorzystać z płatności Samsung Pay i portfela Samsung Wallet zamiast Google Pay. Na wykorzystanie środków mamy 11 miesięcy od aktywacji, a nieużyta suma zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy. 

2000 zł to maksymalny zwrot na kartę. Wysokość zależy od zakupionego modelu:

  • Galaxy Z Fold7 - 2000 zł;
  • Galaxy Z Flip7 - 1500 zł;
  • Galaxy Z Flip7 FE - 1000 zł;
  • Galaxy Tab S11 Ultra - 1000 zł;
  • Galaxy Tab S11 - 800 zł;
  • Galaxy Tab S10 FE - 200 zł;
  • Galaxy Tab S10 Lite - 200 zł.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Samsung Galaxy Z Flip 7
Media Expert

Promocja obejmuje zatem składane smartfony, ale też i tablety. Osobiście polecam skupić się na jednym konkretnym urządzeniu - Galaxy Z Flipie 7. Sprzęt w wersji 12/256 GB standardowo kosztuje 4299 zł, a zwrot na kartę 1500 zł powoduje, że tak naprawdę ze swoich środków zapłacimy za niego 2799 zł. Otrzymane środki możemy wykorzystać na dowolny cel - zakupy spożywcze, elektronikę, meble, czy cokolwiek innego. O ile jesteśmy w stanie zapłacić tam mobilną kartą podpiętą do Samsung Pay.

Czytaj też:

Oprócz samego zakupu w sklepach wymienionych w regulaminie (np. Media Expert, x-kom, MediaMarkt) należy też wykonać kilka dodatkowych kroków:

  • aktywować urządzenie na terytorium Polski z dostępem do internetu i polską kartą SIM;
  • zalogować się do Samsung Members i wypełnić formularz promocyjny - potrzebne będą dowody zakupu, zamówienia, zdjęcia pudełka z widocznym numerem seryjnym i inne informacje;
  • czekać na pozytywną weryfikację - w ciągu 21 dni kalendarzowych mamy otrzymać kod promocyjny;
  • ten należy wykorzystać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę, dzięki której odbierzemy wirtualną kartę VISA dostępną w Samsung Wallet.
REKLAMA

Dzięki promocji można też rozważyć zakup Galaxy Z Folda 7 kosztującego 7499 zł. Za sprawą zwrotu telefon będzie kosztować ok. 5500 zł. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
04.02.2026 14:09
Tagi: promocjeSamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
13:44
Coś uderzyło w Ziemię i nie miało prawa istnieć. "To pradawny potwór"
Aktualizacja: 2026-02-04T13:44:16+01:00
12:53
Służby zrobiły nalot na biuro Muska. "To teatr organów ścigania"
Aktualizacja: 2026-02-04T12:53:38+01:00
11:48
Pod polskim miastem zacznie się "wielkie kopanie". Gigantyczna tarcza ożyła
Aktualizacja: 2026-02-04T11:48:43+01:00
10:46
Polska armia zbroi się na potęgę. Te pociski sieją spustoszenie
Aktualizacja: 2026-02-04T10:46:21+01:00
10:01
Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki
Aktualizacja: 2026-02-04T10:01:29+01:00
9:55
Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:55:38+01:00
9:38
Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:38:05+01:00
8:58
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się
Aktualizacja: 2026-02-04T08:58:08+01:00
8:00
Tak Apple ograł Spotify. Podsumowanie roku dostałem w lutym
Aktualizacja: 2026-02-04T08:00:13+01:00
7:38
GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-04T07:38:22+01:00
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
6:41
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy
Aktualizacja: 2026-02-04T06:41:00+01:00
6:31
Jowisz jest inny, niż sądziliśmy. "Przez pół wieku żyliśmy w błędzie"
Aktualizacja: 2026-02-04T06:31:00+01:00
6:21
Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM
Aktualizacja: 2026-02-04T06:21:00+01:00
6:11
Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon
Aktualizacja: 2026-02-04T06:11:00+01:00
21:30
Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję
Aktualizacja: 2026-02-03T21:30:47+01:00
20:18
Budujemy niezwykłego drona dla wojska. To ma być koń roboczy armii
Aktualizacja: 2026-02-03T20:18:04+01:00
19:43
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie
Aktualizacja: 2026-02-03T19:43:28+01:00
19:20
Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość
Aktualizacja: 2026-02-03T19:20:57+01:00
18:26
Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny
Aktualizacja: 2026-02-03T18:26:30+01:00
17:52
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało
Aktualizacja: 2026-02-03T17:52:10+01:00
17:00
Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór
Aktualizacja: 2026-02-03T17:00:45+01:00
16:25
Myślał, że kupuje dysk SSD. W środku był zwykły pendrive
Aktualizacja: 2026-02-03T16:25:31+01:00
15:42
Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek
Aktualizacja: 2026-02-03T15:42:57+01:00
15:16
Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy
Aktualizacja: 2026-02-03T15:16:30+01:00
15:06
PKP pokazało hity Warsu. Tak jedzą Polacy w pociągach
Aktualizacja: 2026-02-03T15:06:10+01:00
14:41
Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur
Aktualizacja: 2026-02-03T14:41:59+01:00
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA